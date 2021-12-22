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В Днипре разоблачен лидер антигосударственной организации так называемого «народовластия» на публичных призывах к свержению конституционного строя Украины.

Злоумышленник, считая нелегитимными действующие органы государственной власти, призвал граждан Украины заменить их вновь. Среди них не исключал и вариант насильственного свержения власти, сообщил пресс-центр СБУ.

По материалам следствия, подозреваемый собирал единомышленников в рядах «всеукраинского национального конгресса» и вместе с ними формировал теневое правительство. На первом собрании добился избрания себя так называемым «президентом Украины». Другими решениями назначены – «председатель Верховной рады», «премьер-министр», руководители силовых ведомств, а действующие государственные органы были признаны «террористическими структурами».

Самозванец пытался заручиться поддержкой ветеранов АТО/ООС и действующих военнослужащих Вооруженных сил Украины. Рассчитывал достичь этого, закрепив за своими сторонниками первоочередное распоряжение право иметь огнестрельное оружие.

В ходе обыска, проведенного по адресу жительства злоумышленника, изъято:

  • печати и бланки фейковых псевдообразований;
  • компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
  • «фейковые» распоряжения самопровозглашенных органов власти и «дипломатические паспорта» высокопоставленных должностных лиц.

В настоящее время лидеру псевдонародовластия объявлено о подозрении по ст. 109 (действия направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Идет следствие для установления причастности других лиц к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя.
ForUm

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