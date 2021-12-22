Депутаты Львовского областного совета поддержали обращение к представителям центральной власти, в котором предложили в дальнейшем на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация, а в отношении граждан РФ соответственно использовать «московиты». Об этом сообщается на сайте горсовета.

«В последние несколько сотен лет наш северо-восточный сосед, постоянно посягающий на нашу территорию, неправомерно пользуется украденным государственным и географическим названием «Россия». 300 лет назад, после ряда побед над Швецией и заключения Ништадского мирного договора, 22 октября 1721 года Петр I переименовал Московское царство в Россию, а себя провозгласил императором», - напомнили депутаты.

На картах и ​​атласах XV, XVI и даже XVIII века не отражена страна как Россия, а лишь как Московия. Московское государство повсеместно именовалось как Московия, Московития, а иногда даже Тартария.

В конце XVIII века Россия оккупировала всю территорию Великого княжества Литовского и значительную часть Польши, перед Екатериной II встала задача найти легальное оправдание оккупации. Поэтому состоялась фальсификация истории для обоснования законных притязаний России на чужие земли:

- изменены исторические документы, где российский и московский народы объединились как славянские;

- придумана история борьбы национально-освободительных украинских, белорусских и польских движений, которые всегда мечтали стать одной страной;

- распространен миф о лидерстве России как славянской страны.

В мировой истории много фактов переименования названий государств.

К примеру, современная Турция образовалась после распада Османской империи. 29 октября 1923 провозгласили Турецкую республику.

В 1946 году Трансиордания обрела независимость от Британии, а во время арабо-израильской войны 1947-1949 годов оккупировала Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим. После этого страна была самопереименована в королевство Иордания.

Изменение названия Московского царства бросило серьезный вызов идентичности украинского народа и является оправданием оккупации части территории современной Украины.

«Мы, депутаты Львовского областного совета, обращаемся к президенту и Верховной Раде Украины с требованием восстановить историческую справедливость и дальше использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины, а в отношении граждан РФ соответственно употреблять «московиты», - говорится в обращении Львовского областного совета.