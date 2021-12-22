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С 15 декабря в Киеве открылись официальные ярмарки по продаже новогодних деревьев. В ходе проверки инспекция благоустройства уже обнаружила около 20 локаций, размещенных без разрешительных документов. Вчера КП «Киевблагоустройство» приступило к демонтажу незаконных точек по продаже елок. Об этом сообщил директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.

«Вчера демонтировали девять локаций в пяти районах столицы, где без разрешений продавались новогодние деревья. Спасибо «Муниципальной охране» за безопасность при демонтаже. Контроль за размещением ярмарок будет продолжаться», – прокомментировал Ткаченко.

Он добавил, что проверку проходят и официальные точки продаж. В случае обнаружения нарушений на таких локациях, как, например, на проспекте Правды, разрешительные документы могут быть аннулированы, а площадка – перемещена.

В Киеве до 31 декабря предусмотрено 187 локаций по продаже новогодних деревьев (+список адресов).

Для того чтобы получить разрешение, нужно заключить соглашение с КП «Городской магазин». Свободные локации для размещений еще есть, таких больше 30-ти. Выбрать их можно здесь.

Уточнить информацию о размещении можно по телефону: (044) 235 03 29.

Все елки должны быть чипированы или содержать этикетку с информацией о дереве.
ForUm

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