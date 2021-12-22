Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на общую сумму 283 624 500 грн группу компаний, связанных с Roshen Europe B.V., за злоупотребление монопольным положением.

Как сообщила пресс-служба комитета, штраф бенефициарному владельцу А. П. Порошенко вынесен за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции посредством злоупотребления монопольным положением на общегосударственном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов.

Нарушения заключались в:

необоснованном повышении цен на патоку и сиропы в течение апреля-июня 2018, февраля-марта 2019 и в октябре 2020;

в установлении в течение 2018-2020 годов разных условий к равнозначным соглашениям с покупателями этого товара без обоснованных причин.

Во время рассмотрения дела, которое длилось полтора года, Комитет установил, что в 2018-2020 годах Группа была единственным производителем патоки на территории Украины и крупнейшим и мощным участником рынка с долями 65,49 % (в 2018 г.), 93,86 % (в 2019 г.) и 79,75% (в 2020 г.). Группа имела рыночную власть, проявлявшуюся в ее способности устанавливать свои условия продажи товаров на внутреннем рынке, поддерживать непрозрачную и бессистемную ценовую политику с собственными контрагентами, осуществлять политику, направленную на поддержание собственного монопольного положения. Единственными конкурентами ответчика в течение 2018-2020 годов были импортеры со сравнительно небольшими долями.

Также установлено, что Группа является единственным производителем крахмала кукурузного на территории Украины с долями 74,26% (в 2018 году) и 96,79% (в 2019 году).

Учитывая приведенное, Комитетом признано, что Группа в составе ЧАО «Днепровский УПК», ЧАО «Интернкорн» и ООО «Интерстарч Украина» занимала монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и сиропов во временных пределах 2018-2020 года.

Путем анализа ценового поведения Группы установлено, что в течение 2018-2020 годов цена на потоке и сиропе повышалась и снижалась ею бессистемно. Комитет не выявил зависимости между динамикой оптово-отпускных цен на товар и следующими составляющими их себестоимости: изменение цен на зерно кукурузы, изменение стоимости его переработки, конъюнктура рынка и т.д. В договорах между ООО «Интерстарч Украина» и покупателями патоки не выявлено взаимосвязи между количественными показателями объемов закупки и ценами патоки при других одинаковых условиях договора.

Также установлено, что Группа осуществляла ценовые исключения для отдельных субъектов хозяйствования (кондитерских фабрик). К примеру, для одного из покупателей патоки в исследуемый период устанавливались эксклюзивно низкие цены. Объяснением этому может быть попытка Группы таким образом помешать одному из своих крупнейших покупателей патоки перейти к конкуренту (импортеру) – ООО «Амилко» (Ростовская обл. РФ), а также – не допустить перехода к нему других покупателей патоки, чьи мощности расположены в восточной части Украины.

При этом Комитетом установлено, что в настоящее время от ассоциации «Укркондпром» начали поступать инициативы по введению запрета на ввоз патоки из Российской Федерации. И 08.01.2019 постановлением КМУ №1154 такой запрет был введен.

Следовательно, такое отсутствие понятного механизма формирования цены на товар и условий получения скидок для одних контрагентов может создавать преимущества для других, которые в отличие от первых имеют четкое понимание цен и объемов приобретения товара.

Также Комитет выявил применение Группой различных условий в договорах поставки патоки с покупателями без объективно оправданных причин: порядок заказа и согласования поставок товара, условия оплаты товара, санкций и т.д.

Вышеперечисленные подходы к договорной политике в совокупности с бессистемным и непрозрачным ценообразованием, противоречат логике ведения разумной экономической деятельности и были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

Кроме того, учитывая, что ответчик является участником вертикально-интегрированного субъекта хозяйствования (имеет замкнутый цикл производства товаров – от выращивания кукурузы до производства кондитерских изделий), за счет эффекта масштаба ДП «КК «Рошен» мог получать существенные конкурентные преимущества, которые обеспечиваются возможностью приобретения у Группы патоки как сырья для своей конечной продукции, по ценам меньше конкурентов – производителей кондитерских изделий на территории Украины.

Проанализировав суть установленных нарушений конкурентного законодательства, Комитет решил наложить следующие штрафы на участников Группы:

ООО «Интерстарч Украина» – 210 185 150 грн (по 105 092 575 грн за каждое нарушение),

ЧАО «Днепровский УПК» - 47 458 400 грн (по 23 729 200 за каждое нарушение),

ЧАО «Интеркорн» – 25 980 950 грн (по 12 990 475 за каждое нарушение).

Также АМКУ обязал в двухмесячный срок с даты получения решения прекратить нарушения, определенные в пункте 5 резолютивной части этого решения и уведомить Комитет в 5-дневный срок.