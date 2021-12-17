Представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин подтвердил исчезновение солдата польских вооруженных сил на границе с Беларусью. Ранее 17 декабря Белорусский пограничный комитет заявил, что польский солдат подал прошение о политическом убежище в Беларуси, сообщает Радио Свобода.

По словам белорусских пограничников, они остановили 25-летнего польского солдата Эмиля Чечку 16 декабря в 17:50 вблизи белорусско-польской границы на участке пограничного заставы Тушемля Гродненской пограничной группы. Мужчина заявил, что является военнослужащим 11 Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши.

Сотрудница телеканала «Беларусь 1» Ксения Лебедева опубликовала фотографии мужчины форме с польским флагом перед телекамерой.



Фото: lebedevalive, Telegram pic.twitter.com/2ivEKUWZ4P — Zerkalo.io (@zerkalo_io) December 17, 2021

Как утверждает Белорусский пограничный комитет, солдат попросил политическое убежище, поскольку не согласен с «политикой Польши по поводу миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами». Фотография мужчины в форме польского солдата, дающего интервью государственному телеканалу «Беларусь 1», уже появилась в белорусских провластных телеграмм-каналах.

Военнослужащий покинул свой пост днем ​​16 декабря, сообщили в пресс-службе дивизии.

По данным польского портала rmf24.pl, солдат оставил свой пистолет. Как сообщают источники, он перешел на белорусскую сторону и был задержан на пограничной полосе. Коллеги пропавшего по службе назвали беглеца проблемным. До конца службы ему оставалось несколько дней. С момента исчезновения военнослужащего началась поисковая операция, в которой участвовали солдаты и работники служб, расположенных вблизи польско-белорусской границы.

В пресс-службе дивизии добавили, что поиски солдата продолжаются, и они не могут подтвердить информацию о побеге в Беларусь.