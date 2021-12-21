В Киеве в начале 2022 года пройдут международные учения НАТО по вопросам кибербезопасности.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Мы ожидаем, что уже в начале 2022 года состоятся международные натовские учения по вопросам кибербезопасности. Они пройдут в Украине, непосредственно в Киеве... В прошлом году украинская команда Государственной службы специальной связи выиграла эти учения», - сказала Стефанишина.

Она добавила, что координирует этот процесс и гордится тем, что Украина «впервые станет страной, которая будет принимать все страны Альянса, все команды».

По данным издания The New York Times, США и Великобритания направили в Украину экспертов по ведению войны в киберпространстве в надежде лучше подготовить страну к противостоянию российской кибератаке. Отмечается, что вместо вторжения войск в Украину Россия может прибегнуть к разрушительным кибератакам на украинскую инфраструктуру.