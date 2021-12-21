Российские власти опубликовали новые положения об ускоренном массовом захоронении людей и животных, погибших в результате военных конфликтов или небоевых чрезвычайных ситуаций, разжигая и без того повышенную напряженность из-за возможной подготовки Москвы к новому вторжению в Украину.

Согласно документу, положения вступят в силу с 1 февраля 2022 года, пишет Радио Свобода.

Нормы не позволяют размещать братские могилы вблизи систем водоснабжения и канализации, природных источников минеральной воды, а также рек и озер с уровнем воды до двух метров от поверхности суши.

В документе также говорится, что за подготовку и проведение работ, связанных с массовыми захоронениями, будут отвечать региональные органы власти.

Документ опубликован на сайте МЧС России 20 декабря, в то время как США, Европейский союз и Украина выразили обеспокоенность по поводу накопления Россией десятков тысяч солдат у границ Украины.

Россия возражает, что планирует вторгнуться в Украину, и выдвинула ряд требований, включая прямой диалог с Соединенными Штатами для решения вопросов безопасности. Москва хочет «гарантий», что Украина не станет членом НАТО.