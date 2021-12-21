также в разделеМир
Цены на газ в Европе превысили $2000 за тысячу кубометров 10
Путин хочет от США юридически обязывающий документ по гарантиям безопасности 15
Девушка Протасевича попросила помилования у Лукашенко 23
В Беларуси заявили о нападении на свое посольство в Лондоне 26
Форум в Давосе отложили из-за «омикрона» 14
Amnesty International: Мигрантов в Беларуси избивали, пытали и натравливали собак 34
Китайская теннисистка заявила, что не обвиняла влиятельного политика в изнасиловании 20
На детском Евровидение-2021 победила представительница Армении 24
Столтенберг обещает, что НАТО не пойдет на компромисс в вопросах Украины 22
Среди привитых от коронавируса детей наблюдается заболеваемость миокардитом 21
Великобритания не будет отправлять войска для защиты Украины 18
МО Германии: Ответственные за агрессию против Украины должны испытать персональные последствия 18
IBM и Samsung разработали чип, который увеличивает время работы телефона от одной зарядки 270
Польша блокирует ввоз украинской продукции в ЕС 29
ВОЗ: Штамм Омикрон быстро распространяется по всему миру 21
Сенат США в январе проголосует за введение санкций в отношении "Северного потока-2" 58
В МИД РФ заявляют, что Россия будет вести переговоры с США исключительно на двусторонней основе 24
Салливан: Путин еще не принял решение о нападении на Украину 32

Российские власти опубликовали новые положения об ускоренном массовом захоронении людей и животных, погибших в результате военных конфликтов или небоевых чрезвычайных ситуаций, разжигая и без того повышенную напряженность из-за возможной подготовки Москвы к новому вторжению в Украину.

Согласно документу, положения вступят в силу с 1 февраля 2022 года, пишет Радио Свобода.

Нормы не позволяют размещать братские могилы вблизи систем водоснабжения и канализации, природных источников минеральной воды, а также рек и озер с уровнем воды до двух метров от поверхности суши.

В документе также говорится, что за подготовку и проведение работ, связанных с массовыми захоронениями, будут отвечать региональные органы власти.

Документ опубликован на сайте МЧС России 20 декабря, в то время как США, Европейский союз и Украина выразили обеспокоенность по поводу накопления Россией десятков тысяч солдат у границ Украины.

Россия возражает, что планирует вторгнуться в Украину, и выдвинула ряд требований, включая прямой диалог с Соединенными Штатами для решения вопросов безопасности. Москва хочет «гарантий», что Украина не станет членом НАТО.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги