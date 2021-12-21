Руководству России надоели манипуляции США в сфере международного права, заявил на коллегии минобороны РФ президент страны Владимир Путин.

«Они (США) под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют за тысячи километров от своей национальной территории. А когда им мешает международное право и устав ООН, объявляют это устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на устав ООН, на гуманитарные права международные. Эти манипуляции надоели», - сказал он.

По его словам, «если ракетные комплексы США и НАТО появятся в Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до семи-десяти минут, а при размещении гиперзвукового оружия - до пяти минут».

Сейчас, заявил Путин, России нужны от США не устные заверения по гарантиям безопасности, а юридически обязывающий документ.

«Нам нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии. Мы с вами хорошо знаем - и этому-то нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что США легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными, объясняя чем-то или вообще ничем не объясняя», - сказал он.

По словам Путина, после того, как он предложил президенту США Джо Байдену начать переговоры о выработке конкретных договоренностей, сам Байден «предложил назначить ответственных работников по этому направлению».

«Вот, в ответ на это предложение мы и направили наши проекты (соглашения и договора между Россией и НАТО и Россией и США – ред.), которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения», - объяснил Путин.