Журналистка Мирослава Гонгадзе возвращается в Украину в связи с назначением на должность руководителя «Голоса Америки» в Восточной Европе.

Как сообщает издание, это назначение и создание новой должности «расширит вещание в регионе, страдающем от гибридной войны и дезинформации».

Гонгадзе, которая с 2004 года работает в «Голосе Америки» в США, переедет в Киев в 2022 году.

«С интенсивным накоплением российских сил вдоль границы Украины и в оккупированном Россией Крыму Гонгадзе будет информировать аудиторию мира об агрессивной тактике Кремля в Восточной Европе и влиянии России и Китая в регионе», - пояснили в «Голосе Америки».