В Украине будут вручать премию для журналистов имени Георгия Гонгадзе.

Как сообщает Украинская правда, учредителем премии выступил Украинский ПЕН (национальное представительство международной неправительственной организации, которая объединяет профессиональных писателей, редакторов и переводчиков) в партнерстве с Ассоциацией выпускников Киево-Могилянской бизнес-школы и Украинской правдой, основателем которой был убитый журналист.

Премию будут присуждать журналистам, которые следуют принципам и ценностям независимой журналистики, демонстрируют профессионализм, компетентность, инновационность, создают материалы, приводящие к решению или пониманию определенных проблем в обществе и изменениям в стране, а также вносят существенный вклад в развитие медиа-среды в целом.

Размер ежегодного вознаграждения составит три тысячи долларов, первый лауреат получит ее в этом году.

В 2019 году в жюри будут входить Мирослава Гонгадзе, Андрей Курков, Елена Притула, Николай Демченко, Евгений Глебовский, Алла Лазарева, Александр Саврук, Лариса Денисенко, Сергей Плохий.

Церемония награждения будет проходить каждый год 21 мая в день рождения Гонгадзе. В этом году журналисту исполнилось бы 50 лет.

Украинский журналист Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области было обнаружено обезглавленное тело, которое, по выводам экспертов, могло принадлежать Гонгадзе. Останки хранились в киевском морге. Похоронили его только в марте 2016.

Заказчики убийства так и не установлены.

29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-начальника главного управления уголовного розыска МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе. Апелляционный суд оставил в силе приговор.