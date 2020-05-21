В Киеве объявили лауреата 2-й журналистской премии имени Георгия Гонгадзе. Им стал журналист и телеведущий Павел Казарин, сообщает hromadske.

Сумма вознаграждения для лауреата составляет 100 000 гривен.

Также в этом году финалистами были основатель «Телевидения Торонто» Роман Винтонив и основатель проекта Ukrainer Богдан Логвиненко.

В этом году церемония награждения впервые состоялась в телеформате. Ведущими события стали Юрий Макаров и Ольга Сницарчук.

Премия имени Георгия Гонгадзе — награда для независимых журналистов, основанная 2019 Украинский ПЕН в партнерстве с powered KMBS Alumni platform и изданием «Украинская правда». Первым лауреатом Премии стал главный редактор интернет-издания «Историческая правда» и одноименного тележурнала на канале «Эспрессо» Вахтанг Кипиани.

По условиям Премии, только члены Капитула имеют право номинировать журналистов на ее получение.

К Капитула Премии в этом году вошли: жена Георгия Гонгадзе, журналистка, главный редактор и руководитель Украинской службы «Голоса Америки» Мирослава Гонгадзе, президент Украинского ПЕН, писатель Андрей Курков, журналистка, соучредитель и владелица издания «Украинская правда» Алена Притула, меценат Премии и представитель powered KMBS Alumni platform Николай Сушко, писательница, правозащитница Лариса Денисенко, основатель «Исторической правды» и Музея-архива прессы, первый лауреат премии имени Гонгадзе Вахтанг Кипиани, религиовед, писатель Игорь Козловский, правозащитник, публицист, вицеректор Украинского католического университета во Львове Мирослав Маринович, соучредитель и главный редактор издания «Зеркало недели» Юлия Мостовая.