По поручению прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в незаконном завладении 2,15 млн гривен бывшему директору государственного предприятия «Оператор рынка», который является внештатным советником министра энергетики.
Как сообщила пресс-служба НАБУ, в рамках досудебного расследования установлено, что в 2019-2020 годах чиновник, злоупотребляя служебным положением, выплатил себе премий, поощрений и надбавок более чем на 2,15 млн гривен.
В настоящее время указанному лицу инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время