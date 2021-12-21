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По поручению прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в незаконном завладении 2,15 млн гривен бывшему директору государственного предприятия «Оператор рынка», который является внештатным советником министра энергетики.

Как сообщила пресс-служба НАБУ, в рамках досудебного расследования установлено, что в 2019-2020 годах чиновник, злоупотребляя служебным положением, выплатил себе премий, поощрений и надбавок более чем на 2,15 млн гривен.

В настоящее время указанному лицу инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
ForUm

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