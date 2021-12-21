За сутки 20 декабря в Украине зафиксировано 6029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализирован – 1 061 человек;
- летальных исходов – 346;
- выздоровело – 18 850 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 616 716 человек;
- выздоровело – 3 357 405 человек;
- летальных исходов – 93 608;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 532 593.
С начала вакцинальной кампании привито 14 422 443 человека, из них получили первую дозу – 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек, получили дополнительную дозу – 171 человек. В общей сложности проведено 27 484 089 прививок.
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