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За сутки 20 декабря в Украине зафиксировано 6029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализирован – 1 061 человек;
  • летальных исходов – 346;
  • выздоровело – 18 850 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 616 716 человек;
  • выздоровело – 3 357 405 человек;
  • летальных исходов – 93 608;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 532 593.

С начала вакцинальной кампании привито 14 422 443 человека, из них получили первую дозу – 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек, получили дополнительную дозу – 171 человек. В общей сложности проведено 27 484 089 прививок.
ForUm

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