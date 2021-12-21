Госдепартамент США рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок на Украину из-за пандемии COVID-19 и возросших угроз со стороны России. Об этом говорится в обновленном сообщении Госдепа.

Американцев призывают не планировать поездки в Украину из-за COVID-19. Также среди причин указаны преступность, гражданские беспорядки и повышенный риск конфликтов в некоторых областях. В частности, не рекомендуется посещать Крым из-за произвольных задержаний и других злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей, восточные районы Донецкой и Луганской областей, особенно неподконтрольные правительству, из-за вооруженного конфликта.

«Граждане США, решившие поехать в Украину, должны знать, что военные действия России на территории Украины серьезно повлияют на способность посольства США оказывать консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из Украины», - отметили в дипведомстве.

«Преступления против иностранцев и собственности – обычное дело. По всей Украине, в частности, в Киеве, регулярно проходят демонстрации, которые иногда переходили к насилию. Также имели место политические убийства и взрывы. Поступают сообщения о нападениях радикальных групп на группы меньшинств и полицию», - заявили в Госдепе.