В Киеве ожидается значительное понижение температуры. Так, 21 декабря температура ночью снизится до 9-11° мороза, днем до 7-9°. На дорогах столицы ожидается гололедица (и уровень опасности, желтый). Временами небольшой снег. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Украинский Гидрометцентр.
22-23 декабря в городе сохранится холодная погода с температурой ночью 11-13° мороза, днем 6-8° мороза.
Департамент муниципальной безопасности напоминает основные рекомендации при значительном понижении температуры воздуха:
- одевайтесь многослойно. Лучше надевать на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это должно предупредить потливость, которая на морозе опасна;
- защищайте открытые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, шапку, шарф, приподнимайте воротник;
- обувь следует обивать только сухую, а также следует помнить, что она не должна сдавливать ногу;
- не выходите на мороз голодными. Обязательно хорошо поешьте, желательно что-нибудь высококалорийное. Замерзли – тоже съешьте что-нибудь;
- заходите каждый час или пол часа в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице;
- двигайтесь на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела;
- подслащенный горячий чай или кофе позволят отогреться;
- нельзя употреблять алкогольные напитки – алкоголь приводит к более быстрым потерям тепла;
- ни в коем случае нельзя растирать пораженное место или согревать пораженные ткани тела горячей водой или около горячих радиаторов.
Напоминаем, в столице уже начали работу пункты обогрева, к которым может обратиться каждый нуждающийся в морозные дни.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время