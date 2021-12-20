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В Киеве ожидается значительное понижение температуры. Так, 21 декабря температура ночью снизится до 9-11° мороза, днем ​​до 7-9°. На дорогах столицы ожидается гололедица (и уровень опасности, желтый). Временами небольшой снег. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Украинский Гидрометцентр.

22-23 декабря в городе сохранится холодная погода с температурой ночью 11-13° мороза, днем ​​6-8° мороза.

Департамент муниципальной безопасности напоминает основные рекомендации при значительном понижении температуры воздуха:

  • одевайтесь многослойно. Лучше надевать на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это должно предупредить потливость, которая на морозе опасна;
  • защищайте открытые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, шапку, шарф, приподнимайте воротник;
  • обувь следует обивать только сухую, а также следует помнить, что она не должна сдавливать ногу;
  • не выходите на мороз голодными. Обязательно хорошо поешьте, желательно что-нибудь высококалорийное. Замерзли – тоже съешьте что-нибудь;
  • заходите каждый час или пол часа в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице;
  • двигайтесь на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела;
  • подслащенный горячий чай или кофе позволят отогреться;
  • нельзя употреблять алкогольные напитки – алкоголь приводит к более быстрым потерям тепла;
  • ни в коем случае нельзя растирать пораженное место или согревать пораженные ткани тела горячей водой или около горячих радиаторов.

Напоминаем, в столице уже начали работу пункты обогрева, к которым может обратиться каждый нуждающийся в морозные дни.

 
ForUm

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