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Во вторник, 6 апреля, холодный воздух охватит западную часть Украины, где днем ​​ожидается + 3 + 8 градусов, местами 0 + 3 градуса. В Карпатах до 3-8 градусов мороза, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Похолодание приостановится перед Киевской и Винницкой  областями, поэтому отсюда пока еще побудет теплее на Востоке, Юге, большинстве центральных областей в течение дня ожидается + 9 + 13 градусов.

6 апреля в западных областях Украины предусматривается мокрый снег, в Карпатах возможен сильный снег, в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях – периодически небольшой дождь. На остальной территории Украины - без осадков, лишь в Крыму местами пройдет незначительный дождь.

В Киеве в течение дня предполагается + 10 + 13 градусов. Увеличится облачность, есть вероятность небольшого дождя.

На Благовещение холодная воздушная масса продвинется дальше, одновременно с юго-запада в Украину зайдет циклон. Поэтому дожди будут переходить в мокрый снег, преимущественно на Западе и Севере Украины.

Левобережье будет принадлежать теплой погоде, поэтому там ожидаются преимущественно дожди.  

Погода в Украине в целом предполагается 7-8 апреля сложной, поэтому уже по возможности подготовьте и себя, и свои цветы, и свои автомобили. В конце недели, ближе к выходным температура начнет повышаться.
ForUm

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