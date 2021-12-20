В Киеве 20 декабря в связи с прогнозируемым значительным похолоданием начнут работу пункты обогрева.

Пункты обогрева размещаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания. К ним сможет обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни.

В некоторых пунктах обогрева можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чая, а несколько пунктов имеют банки одежды, где при необходимости можно взять себе теплую одежду и обувь.

Пункты обогрева населения будут функционировать на время усложнения погодных условий.

Также с 20 декабря, на период усложнения погодных условий и в целях социальной защиты малозащищенных слоев населения обустроят круглосуточные пункты обогрева в палатках. Такие пункты обогрева приступят к работе в Дарницком районе – возле Пригородного вокзала «Дарница», на территории парка «Привокзальный», Соломенском районе – возле Южного вокзала станции «Киев-Пассажирский».

По информации Украинского гидрометцентра, в связи с вторжением арктического воздуха ожидается значительное похолодание. Так, 20 декабря ожидается небольшой снег, температура ночью и днем ​​2-4° мороза. 21 декабря понижение температуры ночью до 9-11° мороза.

Адреса стационарных пунктов обогрева населения, которые будут размещены на территории Киева в зимний период 2021-2022 годов.