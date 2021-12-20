В целях нераспространения штамма коронавируса «омикрон» Австрия меняет условия въезда в страну с 20 декабря, сообщила пресс-служба Посольства Украины в Австрии.

Отныне въезд возможен только для вакцинированных лиц и лиц, имеющих сертификат об выздоровлении, при условии предоставления обеими категориями лиц дополнительно отрицательного ПЦР теста (сделанного максимум за 72 часа).

Въезд с последующей самоизоляцией возможен только для граждан Австрии, граждан ЕС и лиц, имеющих вид на жительство в Австрии. В таком случае предусмотрена обязательная онлайн регистрация, необходимость сдачи теста и возможность прекращения карантина на 5 день, если тест будет отрицательным.

Указанные ограничения, как исключение, не применяются к беременным женщинам, лицам, которым противопоказана вакцинация (при наличии лекарственного подтверждения) и детям до 6 лет.

На детей с 12 до 18 лет распространяется в дальнейшем право въезда с ПЦР тестом, если они въезжают в сопровождении вакцинированных родителей.

Так что с туристической или бизнес целью невакцинированным въезд невозможен.