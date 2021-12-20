В течение 2021 года МИД вместе с Госпродслужбой открыл или возобновил доступ на иностранные рынки для 81 группы украинских товаров в 21 стране мира, а также помог более 200 украинским компаниям начать экспорт или начать работу за рубежом.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, представляя успехи украинской дипломатии в 2021 году.

«Мы продвигаем украинский экспорт и привлекаем иностранных инвесторов. Это один из ключевых приоритетов Стратегии внешнеполитической деятельности Украины. В 2021 году МИД вместе с Госпродслужбой открыл или возобновил доступ на иностранные рынки для 81 группы украинских товаров в 21 стране мира», — сообщил министр.

Глава внешнеполитического ведомства отметил плодотворную работу министерства в экономическом направлении и поделился конкретными количественными результатами.

«В этом году мы плодотворно поработали на направлении экономической дипломатии. Об этом свидетельствуют конкретные цифры: более 200 украинских компаний приступили к экспорту или открыли представительства за рубежом. Около 100 иностранных компаний уже реализуют или рассматривают экономически важные для нашего государства инвестиционные проекты», - отметил министр.

Кулеба также рассказал об усилиях украинских дипломатов по организации и сопровождению сотен международных мероприятий с участием украинских компаний, что является неотъемлемым элементом экономической дипломатии и открытием новых рынков сбыта для украинских компаний.

«В течение 2021 года украинские компании приняли участие около 600 онлайн и офлайн бизнес-мероприятий во всем мире – брифингов, бизнес-миссий, форумов и выставок. МИД Украины, наши посольства и в следующем году продолжат активно помогать украинскому бизнесу находить новых партнеров на перспективных иностранных рынках», - подытожил министр.