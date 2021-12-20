также в разделеОбщество
В Минкульте рассказали, на что украинцы тратят «ковидную тысячу»
Определена стоимость пробного ВНО-2022 6
Не война: Украинцы назвали главную проблему страны 14
Австрия ужесточила правила въезда из-за COVID-19 8
Суд отклонил ходатайство защиты Пулатова относительно тайного свидетеля по делу МН17 17
Денисова: Пленница «ДНР» Елена Пех – в критическом состоянии 14
Епифаний: ПЦУ практически на 100% выиграет все судебные тяжбы Московского патриархата 13
В Украине состоялся официальный запуск программы «еПоддержка» 32
Кабмин: Украина одна из первых в Европе прошла осеннюю COVID-вспышку 9
Украинцы назвали премьера, который улучшил бы экономическую ситуацию 68
В Карпатах – значительная снеголавинная опасность 10
В Мариуполе упала новогодняя елка 25
Еще одну российскую актрису не пустили в Украину 27
Сегодня прокурор по делу МН17 начнет оглашать обвинительное заключение 26
В Харькове разрисовали офис «ОПЗЖ» 20
Стилист рассказала, в чем надо праздновать Новый год 28
Лучшие идеи, как провести новогоднюю ночь 13
В Украине резко замедлились темпы вакцинации от коронавируса 33

В течение 2021 года МИД вместе с Госпродслужбой открыл или возобновил доступ на иностранные рынки для 81 группы украинских товаров в 21 стране мира, а также помог более 200 украинским компаниям начать экспорт или начать работу за рубежом.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, представляя успехи украинской дипломатии в 2021 году.

«Мы продвигаем украинский экспорт и привлекаем иностранных инвесторов. Это один из ключевых приоритетов Стратегии внешнеполитической деятельности Украины. В 2021 году МИД вместе с Госпродслужбой открыл или возобновил доступ на иностранные рынки для 81 группы украинских товаров в 21 стране мира», — сообщил министр.

Глава внешнеполитического ведомства отметил плодотворную работу министерства в экономическом направлении и поделился конкретными количественными результатами.

«В этом году мы плодотворно поработали на направлении экономической дипломатии. Об этом свидетельствуют конкретные цифры: более 200 украинских компаний приступили к экспорту или открыли представительства за рубежом. Около 100 иностранных компаний уже реализуют или рассматривают экономически важные для нашего государства инвестиционные проекты», - отметил министр.

Кулеба также рассказал об усилиях украинских дипломатов по организации и сопровождению сотен международных мероприятий с участием украинских компаний, что является неотъемлемым элементом экономической дипломатии и открытием новых рынков сбыта для украинских компаний.

«В течение 2021 года украинские компании приняли участие около 600 онлайн и офлайн бизнес-мероприятий во всем мире – брифингов, бизнес-миссий, форумов и выставок. МИД Украины, наши посольства и в следующем году продолжат активно помогать украинскому бизнесу находить новых партнеров на перспективных иностранных рынках», - подытожил министр.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
1985 грн.
13
Теги