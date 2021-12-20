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На сегодняшний день эпидемическая ситуация с COVID-19 в Украине значительно лучше, чем во многих европейских странах. Об этом шла речь во время селекторного совещания по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории Украины под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, шесть недель подряд наблюдается снижение количества госпитализированных. Занятых ководных коек сейчас 21 567. За прошедшую неделю было госпитализировано 12 908 человек.

По информации Минздрава, Украина одна из первых в Европе прошла осеннюю  вспышку заболеваемости, и сейчас показатели соответствуют среднеевропейским.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

«Кроме того, в январе Минздрав планирует рассмотреть вопрос о возможности введения бустерной дозы с учетом подходов Европейского Союза», - отметил Ляшко.

Как отметили в Минздраве, 16 декабря был зарегистрирован приказ Министерства юстиции о расширении перечня профессий, для которых вакцинация против COVID-19 обязательна. Приказ вступит в силу 20 января 2022 и будет касаться всех работников органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности, а также всех коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
ForUm

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