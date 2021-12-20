также в разделеЭкономика
В Украине выросли цены на популярные крупы 30
Названы самые большая и маленькая зарплаты украинских министров 30
В Госстате рассказали, как изменились цены на продукты в течение 2021 года 21
Нафтогаз автоматически переводит клиентов ПОН на годовыетарифы 32
Резиденты Дия City получат специальные условия налогооблажения 25
НБУ не против микрокредитов под 1000% годовых 23
В Украине цена на молочные продукты одна из самых высоких в Европе 38
ГАС Украины в течение 2020-2021 годов выявил нарушений на 167 миллиардов 20
АМКУ підозрює Roshen у зловживанні монопольним становищем на ринку 16
Разумков: В Україні можуть початися перебої з виробництвом хліба 61
ВБ одобрил кредит Украине на реформы 13
В Газпроме объявили о завершении транзита газа через Украину 1069
Украина закончит год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю 84
Украина может судиться с Польшей из-за сокращения разрешений на автоперевозки 16
Креминь – против вещания телеканала «Дом» на русском по всей Украине 29
Шмыгаль: Проблема с поставкой угля решена 31
Еще два судна с углем из США и Колумбии прибыли в Украину 51
Аукцион по приватизации Электронмаша не состоялся 12

Государственная налоговая служба отменит решение о доначислении «Синево» 1,1 млрд грн налогов и проведет дополнительную проверку с полным соблюдением законодательства и прав налогоплательщика, с чем компания согласилась, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Выслушав позицию налогоплательщика и позицию Государственной налоговой службы, мы пришли к выводу, что произошла дискоммуникация между налоговиками и налогоплательщиком во время плановой проверки. А именно – дискоммуникация относительно объема и качества предоставления документов налогоплательщика», – сказал парламентарий по итогам иницииарованной представителями комитета встречи с представителями компании, передает Интерфакс-Украина.

«Однако стороны выразили готовность принять справедливое решение по результатам этого инцидента. В связи с этим было принято решение отменить результаты акта в этой части и направить на дополнительную проверку, которая пройдет в полном соответствии с законодательством и правами налогоплательщика. Налогоплательщик согласился на такую концепцию», – указал Гетманцев.

Он добавил, что комитет продолжит наблюдать за развитием ситуации.

Напомним, Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками по итогам проведенной в сентябре-ноябре 2021 года в компании «Синево Украина» плановой налоговой проверки доначислило 1,085 млрд грн налогов, или почти 50% годовой выручки. В компании сочли такие претензии абсурдными и обратились за поддержкой к президенту, премьеру и бизнес-омбудсмену.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги