Должностных лиц ООО «Синево Украина» пригласили принять участие в рассмотрении возражений к акту проверки еще до заявления компании о якобы необоснованных доначислениях налоговых обязательств. Об этом сообщил и. о. главы ГНС Михаил Титарчук.

«Беру данную ситуацию под личный контроль. Но подчеркну, что ООО «Синево Украина» еще раньше пригласили к диалогу с Государственной налоговой службой Украины. С учетом документов, предоставленных предприятием, мы рассмотрим возможность проведения дополнительной проверки – для вынесения справедливого решения», – отметил Титарчук.

Документальная плановая выездная проверка проводилась с 30 августа 2021 года. Акт по ней был составлен 25 ноября 2021 года.

7 декабря ООО «Синево Украина» воспользовалось своим законным правом и подало отрицание такого акта проверки. Возражения в ГНС рассмотрят до 20 декабря 2021 года и компания по желанию примет участие в данном процессе.

Накануне в «Синево Украина» сообщили, что Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками начислило компании дополнительные налоги в размере 1,086 миллиарда гривен.