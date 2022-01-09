В Україні у 2022 році українські податківці планово перевірять 6756 суб'єктів бізнесу. Близько чверті з них – ФОПи (фізособи-підприємці). Перевірки стосуються переважно тих, хто не подає податкові звіти, веде підозрілу діяльність та співпрацює із сумнівними з погляду закону контрагентами.

Про це йдеться у спеціальному плані-графіці Державної податкової служби (ДПС), повідомляє "Опендатабот". Перевірятимуть і юридичних осіб, і фінансові організації, і ФОПів. Щодо останніх заплановано понад 1,5 тис. перевірок, пише BusinessUA.

Причин для візиту податківців може бути кілька. У плані ДПС зазначені такі:

компанія систематично (два і більше звітних періодів) не надає податкової звітності;

підозріло низький рівень сплати прибуток (на 50 і більше відсотків менше, ніж у середньому у сфері діяльності підприємства);

на компанію або ФОП надійшла скарга у зв'язку з ухиленням від сплати податків;

підприємство активно (більше 5% угод) працює з партнерами, які перебувають у стані ліквідації, або з особами у розшуку;

виникли підозри, що фіктивний бізнес і насправді не здійснює господарську діяльність;

компанія визнана банкрутом;

бенефіціари перебувають у розшуку або набули статусу банкрутів;

реєстрацію бізнесу скасував суд.

Також в Україні намагаються детенізувати ринок праці. Ще з літа 2021 року почалися посилені перевірки українських працівників, а восени перевіряльники перейшли і на іноземних працівників.

Справа до того, що український бізнес платить зарплати у конвертах, а тому не доплачує мільярди гривень у державний банк. Через це не вистачає коштів на гідні пенсії, розвиток медицини, оборони, зарплати бюджетникам.

"Трудові" перевірки загрожують насамперед роботодавцям із найвищим ризиком використання тіньової праці. Однією з ознак може бути невідповідність кількості працівників обсягам виробництва. Також підозріло для перевіряючих виглядає ситуація, коли більшість працівників працевлаштована не за трудовими договорами, а за цивільно-правовими.

з 1 січня 2022 року в Україні всі фізособи-підприємці, які працюють із споживачами, повинні використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО, касові апарати) та видавати чеки. За новими правилами без РРО можуть залишитись дві групи ФОПів: ті, хто працює виключно з бізнесом; ті, хто перебуває у першій групі єдиного податку. Також виняток зроблено для ФОПів, що працюють у селах.

За рахунок того, що сотні тисяч підприємців могли реалізовувати товари без чеків, ФОПи практично безконтрольно продавали контрабандний товар за цінами легального. В результаті бюджет країни, а отже, всі українці, втрачав мільярди гривень.