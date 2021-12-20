Ситуация c безопасностью, возникшая вследствие концентрации российских войск на границах Украины, стала главной темой для мировой политики, но слов и заявлений недостаточно, чтобы сдержать агрессию России.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в блоге, обнародованном на сайте Европейской службы внешних действий, передает Укринформ.

«Мы знаем, что только слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчеты российского руководства, поэтому так важно, что лидеры ЕС продлили существующие экономические санкции и предупредили, что любые российские движения против Украины будут иметь тяжелые последствия. Это подчеркнули как президент Европейского совета, так и президент Еврокомиссии», - отметил высокий представитель ЕС.

Он напомнил, что российское военное наращивание на границах Украины, сочетающееся с эскалацией напряжения, угрозами и подрывными действиями против Украины, за прошедшие недели превратилось в доминирующую тему в международных медиа и в мировой дипломатии. Они привели к активным действиям на всех уровнях и на всех дипломатических площадках: G7, НАТО, ОБСЕ, а также на уровне двусторонних контактов. Эта же тема была в центре внешней политики ЕС на этой неделе - во время встречи министров иностранных дел стран-членов в понедельник, на дебатах в Европейском парламенте во вторник, во время саммита Восточного партнерства в среду и в ходе заседания Европейского совета в четверг.

«Что касается Украины, все согласились, что настал момент быть твердыми и объединенными, чтобы сдержать дальнейшие возможные действия России. Мы должны придерживаться ключевых принципов, на которых основывается европейская безопасность, изложенных в Парижской хартии 1990 года и в Хельсинкском заключительном акте ОБСЕ, которые были подписаны Россией», - сказал Боррель.

Он напомнил, что к таким базовым принципам европейской безопасности относятся уважение к суверенитету и территориальной целостности государств, нерушимость международно признанных границ, право государств свободно решать вопросы внешней политики и организации собственной безопасности.

«Европейский Союз достиг согласия относительно мощного послания для российского руководства, что любые действия против Украины и этих принципов с использованием военных или гибридных средств будут иметь серьезные последствия», - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Он отметил, что окончательные намерения России до сих пор неизвестны, за исключением того, что она стремится угрожать Украине и ослаблять ее. Поэтому в дальнейшем могут развиваться разные сценарии таких действий.

Боррель напомнил, что ЕС имеет устойчивые и многолетние связи с Украиной, включая Консультативную миссию ЕС по реформам гражданского сектора безопасности в рамках Общей политики по безопасности и обороне ЕС. Недавно Европейская сторона выделила 31 миллион евро из Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины, включая развитие их возможностей в сфере военной медицины и в кибернетической обороне.

Как сообщалось, 16 декабря во время заседания Европейского совета в Брюсселе главы государств и правительств Европейского Союза обсудили ситуацию с безопасностью на границах Украины, сложившуюся вследствие концентрации российских войск, а также предложения Еврокомиссии относительно путей реагирования на дальнейшую военную эскалацию и применение против РФ ограничительных мер в случае дальнейшей агрессии против Украины.