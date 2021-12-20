также в разделеПолитика
Большинство украинцев поддерживают роспуск Кабмина и Рады 5
Иностранные СМИ: Украине надо перейти на прямую закупку газа у России 13
Арахамия: На следующие выборы возьмем половину фракции «слуг» 8
Политолог: Медведчук выражает настроения очень большого числа украинцев 14
В Карпатах проходит встреча президентов Украины, Литвы и Польши 17
Сенатор США: Россия пытается создать повод для войны 19
Боррель: Заявлений недостаточно, чтобы сдержать агрессию России против Украины 15
МО Украины: Киев не воспользовался шансом привлечь Путина к уголовной ответственности 35
Данилов: Украина разработала план обороны в случае вторжения российских войск 17
Портников: Опасность Кремля может быть актуальна до 2042 года 22
Кулеба призвал Запад действовать самостоятельно, если ЕС будет предлагать менее жесткие меры в отношении РФ 24
В Слуге народа рассказали, кто может финансировать партию Разумкова 30
Данилов: Российские войска возле границ Украины не представляют критической опасности 126
Это, бл...дь, дорога на эшафот: Богдан посоветовал Зеленскому набрать в команду людей, а не клоунов 63
В Украине прокомментировали требование Путина по невступлению Украины в НАТО 30
Медведчука снова признали одним из самых влиятельных украинцев 2021 года, несмотря на преследования власти и закрытие каналов 21
Медведчук: В распоряжении спецслужб нет никаких пленок, на которых я что-либо утверждал 21
Украина просит США предоставить новое вооружение 21

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поддерживает идею введения дистанционного голосования народных депутатов Украины. По его словам, соответствующий законопроект может быть внесен в парламент после нового года. Об этом Стефанчук отметил в эфире программы «Подробности недели» на «Интере», сообщила пресс-служба парламента.

«Сейчас продолжаем работу над этим законопроектом по внедрению дистанционного голосования. Я думаю, что он будет одним из первых, которые будут внесены после нового года», — отметил Стефанчук.

Спикер напомнил, что два года назад он уже выдвигал идею о внедрении онлайн-голосования. Сейчас, по его мнению, есть ряд вызовов, которые спрогнозировать невозможно.

«Сегодня у всех парламентов Европы есть миксованная система голосования. И, прежде всего, это связано с тем, что в случае опасности (пандемии, агрессии Российской Федерации) нужно обеспечить деятельность парламента», — отметил Стефанчук.

Он добавил, что Верховная Рада является единственным законодательным органом и не существует варианта, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств собраться и принять важное для государства решение. Именно поэтому Стефанчук считает, что столь важный предохранитель, как дистанционное голосование, должен существовать в Верховной Раде.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7819 грн.
15
Теги