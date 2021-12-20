Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поддерживает идею введения дистанционного голосования народных депутатов Украины. По его словам, соответствующий законопроект может быть внесен в парламент после нового года. Об этом Стефанчук отметил в эфире программы «Подробности недели» на «Интере», сообщила пресс-служба парламента.

«Сейчас продолжаем работу над этим законопроектом по внедрению дистанционного голосования. Я думаю, что он будет одним из первых, которые будут внесены после нового года», — отметил Стефанчук.

Спикер напомнил, что два года назад он уже выдвигал идею о внедрении онлайн-голосования. Сейчас, по его мнению, есть ряд вызовов, которые спрогнозировать невозможно.

«Сегодня у всех парламентов Европы есть миксованная система голосования. И, прежде всего, это связано с тем, что в случае опасности (пандемии, агрессии Российской Федерации) нужно обеспечить деятельность парламента», — отметил Стефанчук.

Он добавил, что Верховная Рада является единственным законодательным органом и не существует варианта, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств собраться и принять важное для государства решение. Именно поэтому Стефанчук считает, что столь важный предохранитель, как дистанционное голосование, должен существовать в Верховной Раде.