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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан о повышенной снеголавинной опасности в связи со снегопадами, которые ожидаются 19 декабря.

Как пишут Украинские новости, об этом говорится на сайте ГосЧС.

Отмечается, что снеголавинная опасность ожидается в горах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей.

"В связи со снегопадами и вьюгами в горах Ивано-Франковской, Львовской областей и высокогорьях Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", - поделились спасатели.
ForUm

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