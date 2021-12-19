Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан о повышенной снеголавинной опасности в связи со снегопадами, которые ожидаются 19 декабря.
Как пишут Украинские новости, об этом говорится на сайте ГосЧС.
Отмечается, что снеголавинная опасность ожидается в горах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей.
"В связи со снегопадами и вьюгами в горах Ивано-Франковской, Львовской областей и высокогорьях Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", - поделились спасатели.
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