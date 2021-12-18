Нужно говорить не о себе и своих делах, а о проблемах ближнего, это должно стать привычкой.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, протоиерей Ростислав Валихновский в новом выпуске проекта «Духовный иммунитет».

Священник отметил, что нужно быть очень внимательным к каждому слову, чтобы оно не стало «острым ножом» для собеседника и процитировал Евангелие от Матфея: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12: 36, 37).

«Современный человек произносит в течение дня много пустых и лишних слов, причем часто даже не замечает, что каждое бесполезное слово – это закваска страстей. И очень легко заметить, какие именно страсти живут в душе того или иного человека. В свое время преподнобный Антоний Великий сказал, что ничем так не потушить Дух Святой, как суетными разговорами, особенно когда в них участвует более двух человек. А священник Александр Ельчанинов отмечал, что есть «обратная пропорциональность» между духовным ростом и многословием. Человек, который много говорит, не видит своего духовного состояния, не говоря о духовном развитии», – отметил отец Ростислав.

Разговоры должны быть лаконичными, потому что многословие отгоняет благодать и портит чистоту души, как сказал преподобный Парфений Киевский, отметил священник.

В то же время, по его словам, важно стараться говорить от сердца, искренне и со смирением и с любовью к ближнему, необходимо помнить об ответственности за слова и действия.

«Что делать, когда становимся свидетелями или участниками пустой болтовни? Надо собрать все свои внутренние силы и попросив Божьей помощи, перевести беседу в душеполезную сторону», – добавил отец Ростислав, отметив, что нужно это делать с кротостью, ласково обращаясь к людям.

По его словам, в первую очередь, с людьми нужно говорить не о себе и своих делах, а о проблемах ближнего, это должно стать привычкой.

«Какие слова исцеляют? Только скажи сердечно, со смирением и любовью другому: "Простите меня!", "Пожалуйста" или "Будьте добры", и наши слова будут иметь чудодейственный эффект. Но если мы чувствуем, что из наших уст готово вылететь лукавое или ложное слово, необходимо промолчать и покаяться внутри себя. Необходимо учиться у детей умению говорить только правду», – подчеркнул отец Ростислав и призвал избегать легкомысленных обещаний.

«Когда человек перед Святым Крестом, положив руку на Евангелие дает клятву, а потом ее нарушает – это великая трагедия и грех. Не можем полагаться только на собственные силы, поэтому всегда нужно просить Божьей помощи и его милости в выполнении своих добрых обещаний», – добавил он.

«Святитель Тихон Задонский говорил, что жизнь - это не движение от победы к победе, а от от поражения к поражению. Но побеждает тот, кто имеет силу встать с колен и пойти к победе Истины, Божьей любви, Его правды в наших сердцах», – подытожил отец Ростислав.