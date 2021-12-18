У країнах та регіонах з помірним кліматом, зокрема в Україні, респіраторні сезонні інфекції найсильніше циркулюють взимку.

Науковці впродовж багатьох років обговорюють механізми, які лежать в основі сезонності респіраторних вірусних інфекцій. Наявні дані свідчать про те, що час спалаху деяких вірусних хвороб може бути обумовлений підвищеною стійкістю патогенів у зимовий період.

Також експерти вважають, що ситуацію ускладнює ослаблений імунітет людей, який не може протистояти вірусним хворобам. Насамперед це пов’язано із браком сонячного світла та поживних речовин.

Більшість правил для профілактики вірусних інфекцій доволі логічні та прості:

мийте руки після того, як прийшли з вулиці та перед тим, як випити кави чи перекусити,

у жодному випадку не торкайтесь брудними руками очей та обличчя,

уникайте тісного спілкування з людьми, які мають симптоми застуди.

Але хороша профілактика – це не лише ліквідація «загрози», тобто уникнення зустрічі зі збудником, а й зміцнення імунітету.

Надійною профілактикою є щеплення. Проти грипу існує вакцина, проте вона досить важкодоступна, а ось проти ГРВІ вакцини не існує взагалі. Тож необхідно допомагати нашому імунітету ставати міцнішим іншими перевіреними методами.

Беззаперечно, ті люди, які дотримуються здорового харчування, уникають шкідливих звичок та займаються хоча б помірними фізичними навантаженнями, мають значно міцніший імунітет, аніж ті, які не дбають про своє здоров’я.

Імунна система, як і будь-який механізм нашого організму, не може працювати без достатньої кількості вітамінів, мікроелементів і поживних речовин. Тому особливу увагу необхідно приділити харчуванню.

Трансжири, фастфуди та ультраоброблена їжа (сосиски та ковбаски) шкодять здоров’ю. Тож їх варто замінити яйцями, жирною рибою, фруктами, зеленню, овочами та цілозерновими продуктами.

Не варто забувати про справжнісінькі «суперфуди» – горішки та ягоди. Це простий та смачний варіант перекусу під час навчання та роботи, при цьому значно корисніший, ніж батончики чи снеки.

Через швидкий темп життя й брак часу важко дотримуватися збалансованого харчування. Тож якщо ви не отримуєте достатньо потрібних речовин із їжею, на допомогу можуть прийти дієтичні добавки.