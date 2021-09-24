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Сейчас в Украине пока не зафиксировали ни одного лабораторно подтвержденного случая гриппа. В то же время число больных острыми респираторными вирусными заболеваниями растет каждый день. В Центре общественного здоровья прогнозируют, что в этом году пик заболеваемости гриппом может наступить уже в октябре-ноябре, и призывают прививаться. Объясняем, как и когда лучше получить свою дозу вакцины.

1

Какие штаммы гриппа будут циркулировать в этом эпидемическом сезоне?

Заведующая отделом организации эпиднадзора ЦОЗ Оксана Кошалко рассказывает, что в этом году, по прогнозам ВОЗ, будут циркулировать четыре штамма вируса гриппа. Два вируса относятся к типу А: H1N1 (Виктория) и H3N2 (Камбоджа). А еще два вируса относят к типу В Вашингтон и Пхукет. В соответствии с этими штаммами и создавали вакцины.

2

Какие вакцины будут доступны в Украине?

В этом эпидемическом сезоне в Украине будут три вакцины разных производителей: корейского — «Джиси флю», французского — «Ваксигрип» и нидерландского — «Инфлювак».

В ЦОЗ ожидают миллион доз вакцин для розничной продажи. В зависимости от спроса их количество может меняться, отмечает Александр Заика, заведующий отделом иммунизации ЦОЗ. Также ожидают примерно 30 тысяч доз вакцины в рамках гуманитарной помощи для врачей. 

3

Когда вакцина будет в аптеках?

С 20 сентября все вакцины находятся на контроле в Гослекслужбе, объясняет Заика. Этот процесс проверки может длиться до двух недель. После этого вакцина появится в аптеках. 

Вакцинация от гриппа не входит в перечень обязательных прививок. Каждый может приобрести в аптеке вакцину и с соблюдением холодовой цепи принести ее к своему семейному врачу. Также есть возможность прививаться в частных больницах, где закупают вакцину самостоятельно.

4

Когда лучше вакцинироваться против гриппа?

Лучше прививаться, как только вакцина появится в аптеках. Но прививку можно сделать и на протяжении всего эпидемического сезона, чтобы предотвратить тяжелые осложнения. 

Александр Заика отмечает, что вакцина начинает эффективно действовать через две недели после прививки. Поэтому если вы решите привиться в разгар эпидемического сезона, это нужно учитывать.

5

Насколько эффективна вакцина против гриппа?

«Для 60% людей в возрасте от 18 до 60 лет вакцина эффективна и защищает от инфицирования и возникновения тяжелых осложнений», — говорит Александр Заика и добавляет, что эффективность вакцины зависит от многих факторов. В частности от того, когда была введена вакцина, каким было состояние пациента, и других медицинских факторов.

6

Какой интервал должен быть между вакцинами против COVID-19 и гриппа?

Между введением вакцин должно пройти минимум две недели. Однако заранее все равно стоит проконсультироваться по поводу графика прививок со своим семейным врачом.

Оксана Кошалко также отмечает, что вакцинация против гриппа не защищает от заболеваний другими респираторными вирусами. В том числе и от коронавируса. Так же как прививка против COVID-19 не защищает от гриппа.

7

Кому в первую очередь нужно сделать прививку от гриппа?

В группе риска — беременные, дети от 6 месяцев, люди, которые имеют сопутствующие болезни, в частности диабет или сердечно-сосудистые заболевания, и люди старше 60 лет. Также в первую очередь необходимо привиться медицинским работникам, работающим в коронавирусных отделениях.
Олеся Бида, Громадське

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