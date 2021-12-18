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В Киеве мужчина на Toyota Camry врезался в 15 припаркованных автомобилей и скрылся с места ЧП, пишет Апостроф со ссылкой на Dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на улице Вышгородской.

Как рассказывают очевидцы, неадекватный мужчина за рулем автомобиля Toyota Camry возле ЖК "Парковый" врезался в 15 автомобилей, которые были припаркованы рядом с проезжей частью.

Транспортное средство виновника аварии загорелось после погрома на дороге, а сам водитель скрылся с места ЧП.

Несколько автомобилей сильно пострадали после ДТП. На месте инцидента работали спасатели, полицейские и скорая помощь.
ForUm

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