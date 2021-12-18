Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах предупредил о предстоящей “масштабной пятой волне” коронавируса в стране в связи с распространением Омикрон-варианта. Такое заявление Лаутербах сделал в пятницу, 17 декабря, на пресс-конференции в Ганновере, передает УНН.

“Мы должны подготовиться к вызову, которого в подобной форме у нас еще не было”, — уверен глава ведомства.

Карл Лаутербах обратил внимание, что данная мутация вируса по своему воздействию — мягче, чем другие варианты. В связи с этим уровень смертности с COVID-19 может оставаться сравнительно низким в течение двух-трех недель, предположил глава Минздрава. Однако со временем рост количества инфицированных “уничтожит это преимущество”, подчеркнул он, добавив, что трудности — “неизбежны”.

В связи с рождественскими и новогодними праздниками, приближающихся Лаутербах призвал путешественников в этот праздничный сезон чаще сдавать тесты.

Из-за высокого количества инфицированных в ФРГ действуют правила, запрещающие невакцинированным посещать рестораны и торговые центры.

Правительство оформил заказ на 80 миллионов доз вакцин, в том числе, и от омикрон-варианта, которые разрабатываются компаниями BioNTech и Pfizer.

Тем временем средний показатель зараженности SARS-CoV-2 в Германии держится ниже уровня в 400 случаев за неделю из расчета на 100 тыс. Населения. По данным Института имени Роберта Коха (RKI) на 18 декабря, он составлял в среднем в ФРГ 321,8 случая. На день ранее показатель равнялся 331,8. Своего пикового значения этот коэффициент достиг 29 ноября, составив 452,4 случаи.

Органы здравоохранения Германии в течение одного дня зарегистрировали 42 813 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 (6 764 188 — от начала пандемии).

Всего от заболевания COVID-19 и его последствий в Германии с начала пандемии умерли 111 653 пациента. За последние 24 часа RKI получил информацию о 414 смертей.

Напомним, компания Pfizer разрабатываеткурс из трех доз вакцины для детей в возрасте от 2 до 16 лет.