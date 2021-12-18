Западные государства не будут отключать Россию от международной платежной системы SWIFT. Первое - у нее давно есть своя платежная система, второе - отключение России отправит ее прямиком в объятия Китая, а Западу это не нужно.

Как пишет Слово и Дело, об этом заявил политический эксперт Геннадий Дубов в эфире телеканала «Украина 24».

«Иран живет без SWIFT уже сколько лет? Иран сегодня торгует только с Китаем. Хотят, чтобы западный мир просто подвинул Россию в Китай? Так они прямо декларируют, что, наоборот, их политика сдерживания Китая сегодня основывается, в частности, на поиске компромиссов с Россией. Поэтому если посмотреть через эту призму, то получится совсем иначе» - объяснил он.

Эксперт добавил, что система SWIFT - это могущественная и, прежде всего, сугубо частная организация. Поэтому заставить ее что-то сделать по воле Европейского союза или США практически невозможно.

«Там частный капитал. Как ЕС (как конфедеративный орган), правительство США в принципе могут заставить частную компанию свою систему где-нибудь отсоединить? Даже формально это невозможно. Если бы хотели действительно испугать, они бы четко раскладывали конкретно, что раз, два, три, SWIFT, эмбарго и что-то еще» - отметил он.

Напомним, ранее американское издание Bloomberg сообщило, что в Европе уже не так критично настроены по отношению к России. Главный страх европейцев заключается в возможном отключении РФ от платежной системы SWIFT - это может нанести удар по тем рынкам, где вращаются поставки из России, в том числе мировому рынку энергоносителей.