Валютний гайд: у якій валюті надсилати кошти в Україну

Якщо ви плануєте відправити кошти в Україну з-за кордону, важливо знати, як зробити це найбільш вигідно та без зайвих витрат. Новини.LIVE надають важливі рекомендації щодо валюти переказу, а також способів відправлення коштів.

Міжнародні перекази без обмежень

Наразі Національний банк України не встановлював жодних обмежень на міжнародні перекази в Україну. Це означає, що немає лімітів ані на суму, ані на кількість транзакцій. Це значно спрощує процес для тих, хто надсилає фінансову допомогу або підтримку своїм близьким.

Переказати кошти в Україну можна кількома основними способами:

Напряму з картки на картку: Цей спосіб є одним з найзручніших і швидких.

Цей спосіб є одним з найзручніших і швидких. Через систему SWIFT: Підходить для більших сум і банківських переказів.

Підходить для більших сум і банківських переказів. За допомогою міжнародних систем переказів: Популярні сервіси, такі як MoneyGram та Western Union, дозволяють швидко отримати кошти.

У якій валюті краще надсилати гроші?

Ключовим моментом, на який варто звернути увагу, є вибір валюти переказу. Якщо ви надсилаєте долари, євро, злоті, фунти стерлінгів тощо на гривневий рахунок в Україні, кошти будуть конвертовані в національну валюту за актуальним курсом. Крім того, за цю послугу необхідно буде сплатити комісію.

Згідно з порадами експертів, найкращим варіантом буде надіслати гроші у валюті країни перебування відправника. Це дозволить уникнути однієї конвертації.

Валютна картка для уникнення зайвих конвертацій

Для максимальної вигоди та уникнення подвійних конвертацій, картка отримувача в Україні також має бути валютною, а не гривневою. Якщо кошти надходять на валютну картку, ви уникнете зайвої конвертації та зможете замовити видачу готівки в Україні без необхідності обмінювати долари, євро чи іншу валюту на гривні. Це дозволяє отримувачу самостійно вирішувати, коли і за яким курсом йому зручніше обміняти валюту на гривні, або ж просто використовувати її для інших потреб.

Таким чином, для оптимізації процесу та мінімізації витрат, рекомендується надсилати кошти у валюті країни відправника на валютну картку отримувача в Україні.