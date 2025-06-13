Валютний гайд: у якій валюті надсилати кошти в Україну

Якщо ви плануєте відправити кошти в Україну з-за кордону, важливо знати, як зробити це найбільш вигідно та без зайвих витрат. Новини.LIVE надають важливі рекомендації щодо валюти переказу, а також способів відправлення коштів.
Міжнародні перекази без обмежень
Наразі Національний банк України не встановлював жодних обмежень на міжнародні перекази в Україну. Це означає, що немає лімітів ані на суму, ані на кількість транзакцій. Це значно спрощує процес для тих, хто надсилає фінансову допомогу або підтримку своїм близьким.
Переказати кошти в Україну можна кількома основними способами:
- Напряму з картки на картку: Цей спосіб є одним з найзручніших і швидких.
- Через систему SWIFT: Підходить для більших сум і банківських переказів.
- За допомогою міжнародних систем переказів: Популярні сервіси, такі як MoneyGram та Western Union, дозволяють швидко отримати кошти.
У якій валюті краще надсилати гроші?
Ключовим моментом, на який варто звернути увагу, є вибір валюти переказу. Якщо ви надсилаєте долари, євро, злоті, фунти стерлінгів тощо на гривневий рахунок в Україні, кошти будуть конвертовані в національну валюту за актуальним курсом. Крім того, за цю послугу необхідно буде сплатити комісію.
Згідно з порадами експертів, найкращим варіантом буде надіслати гроші у валюті країни перебування відправника. Це дозволить уникнути однієї конвертації.
Валютна картка для уникнення зайвих конвертацій
Для максимальної вигоди та уникнення подвійних конвертацій, картка отримувача в Україні також має бути валютною, а не гривневою. Якщо кошти надходять на валютну картку, ви уникнете зайвої конвертації та зможете замовити видачу готівки в Україні без необхідності обмінювати долари, євро чи іншу валюту на гривні. Це дозволяє отримувачу самостійно вирішувати, коли і за яким курсом йому зручніше обміняти валюту на гривні, або ж просто використовувати її для інших потреб.
Таким чином, для оптимізації процесу та мінімізації витрат, рекомендується надсилати кошти у валюті країни відправника на валютну картку отримувача в Україні.Автор: Галина Роюк