также в разделеОбщество
С начала войны контрразведка СБУ идентифицировала 1387 боевиков «Л/ДНР»
Абитуриенты с ВОТ получат почти 6 тысяч стипендии для реинтеграционных курсов 5
СБУ разоблачила хищение комплектующих к ЗРК на десятки миллионов 15
ФСБ заявила о предотвращении нападения на журналиста и «руке украинских радикалов» 15
Директор компредприятия Донецкой ОГА купил изношенное оборудование по цене нового 12
«Ну, все, остались без хорошей музыки»: В Украину не пустили российского гитариста 28
«Авторитета» из списка СНБО выгнали из Украины 16
Крушение самолета МАУ: Ирану выдвинули ультиматум 22
В Налоговой отреагировали на 1,1 млрд «доначислений» «Синево» 18
Текст приговора о поставках продуктов армии РФ в «Л/ДНР» уже исчез с сайта суда 46
СМИ: СБУ предупредила Кабмин о возможной остановке ТЭС 51
В Украине запретили электронные сигареты в общественных местах 11
В Украине – 8899 новых случаев COVID-19 и 21650 выздоровлений 11
16 декабря. Картина дня 30
Арктический воздух ворвется в Украину 21 декабря 23
Суд вернул отстраненную учительницу на работу, она не собирается вакцинироваться 126
Греция усиливает правила выезда для туристов 12
Министр рассказал, когда людям начнут получать тысячу за вакцинацию 18

Народные депутаты провалили голосование за то, чтобы отсрочить обязательное применение кассовых аппаратов (РРО – регистраторов расчетных операций) для ФЛП.

В сессионном зале не хватило голосов даже для того, чтобы внести рассмотрение соответствующего законопроекта в повестку дня. «За» проголосовали только 102 депутата при необходимых 226, сообщает ВВС Украина.

Следовательно, требование о кассовых аппаратах для избравших упрощенную систему налогообложения для своего бизнеса должно заработать с 1 января 2022 года, как и планировалось ранее.

Заседание сопровождалось протестами ФЛП, которые перерастали в стычки с полицией.

Рассмотрение вопроса на специально созванном внеочередном заседании проходило практически при пустом зале, в котором присутствовали преимущественно представители оппозиционных фракций.

Одним из немногих представителей большинства от «Слуги народа» был глава налогового комитета Даниил Гетманцев, последовательно отстаивавший необходимость введения кассовых аппаратов для ФЛП. Инициативу в очередной раз отложить введение кассовых аппаратов для всех он назвал популизмом.

«Я не буду говорить о магазинах, таких как на Крещатике в Киеве и других крупных городах, имеющих обороты за день, как ФЛП должны иметь за год, и работают как ФЛП. Я не буду говорить о 70 тысячах ФЛП, которые уже установили РРО и работают через кассовые аппараты, - заявил депутат от «Слуги народа». - Я хочу сказать, почему мы самая бедная страна Европы на тридцатом году независимости. Почему мы, когда едем в Европу, видим дороги, видим порядок и не видим этого здесь? Потому что мы 30 лет занимаемся популизмом, мы безответственно принимаем решение, чтобы понравиться людям».

В проекте закона авторы предлагали отсрочить обязательность кассовых аппаратов еще на год – до начала 2023 года.

Это должно распространяться на плательщиков единого налога 2-4 групп, годовые доходы которых не превышают 220 размеров минимальной зарплаты (сейчас это 1,3 млн грн).

Авторы проекта закона объяснили инициативу тем, что хотят поддержать малый бизнес, который пострадал от карантинных ограничений, и «возникла необходимость очередной отсрочки сроков расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога».

Требование об обязательном применении кассовых аппаратов откладывалось уже несколько раз - последний перенос был с 1 апреля 2021 года на 1 января 2022 года.

Практически все голосования в Раде по введению или переносу сроков применения РРО для ФЛП сопровождались протестами предпринимателей.

Так было и сегодня, когда возле Верховной Рады произошли столкновения между правоохранителями и протестующими. Два человека задержали, одна женщина пострадала от взрыва петарды.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5508 грн.
12
Теги