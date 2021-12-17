Народные депутаты провалили голосование за то, чтобы отсрочить обязательное применение кассовых аппаратов (РРО – регистраторов расчетных операций) для ФЛП.

В сессионном зале не хватило голосов даже для того, чтобы внести рассмотрение соответствующего законопроекта в повестку дня. «За» проголосовали только 102 депутата при необходимых 226, сообщает ВВС Украина.

Следовательно, требование о кассовых аппаратах для избравших упрощенную систему налогообложения для своего бизнеса должно заработать с 1 января 2022 года, как и планировалось ранее.

Заседание сопровождалось протестами ФЛП, которые перерастали в стычки с полицией.

Рассмотрение вопроса на специально созванном внеочередном заседании проходило практически при пустом зале, в котором присутствовали преимущественно представители оппозиционных фракций.

Одним из немногих представителей большинства от «Слуги народа» был глава налогового комитета Даниил Гетманцев, последовательно отстаивавший необходимость введения кассовых аппаратов для ФЛП. Инициативу в очередной раз отложить введение кассовых аппаратов для всех он назвал популизмом.

«Я не буду говорить о магазинах, таких как на Крещатике в Киеве и других крупных городах, имеющих обороты за день, как ФЛП должны иметь за год, и работают как ФЛП. Я не буду говорить о 70 тысячах ФЛП, которые уже установили РРО и работают через кассовые аппараты, - заявил депутат от «Слуги народа». - Я хочу сказать, почему мы самая бедная страна Европы на тридцатом году независимости. Почему мы, когда едем в Европу, видим дороги, видим порядок и не видим этого здесь? Потому что мы 30 лет занимаемся популизмом, мы безответственно принимаем решение, чтобы понравиться людям».

В проекте закона авторы предлагали отсрочить обязательность кассовых аппаратов еще на год – до начала 2023 года.

Это должно распространяться на плательщиков единого налога 2-4 групп, годовые доходы которых не превышают 220 размеров минимальной зарплаты (сейчас это 1,3 млн грн).

Авторы проекта закона объяснили инициативу тем, что хотят поддержать малый бизнес, который пострадал от карантинных ограничений, и «возникла необходимость очередной отсрочки сроков расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога».

Требование об обязательном применении кассовых аппаратов откладывалось уже несколько раз - последний перенос был с 1 апреля 2021 года на 1 января 2022 года.

Практически все голосования в Раде по введению или переносу сроков применения РРО для ФЛП сопровождались протестами предпринимателей.

Так было и сегодня, когда возле Верховной Рады произошли столкновения между правоохранителями и протестующими. Два человека задержали, одна женщина пострадала от взрыва петарды.