Сегодня около 12:55 во время конвоирования на служебном автомобиле в Броварской горрайонный суд 31-летний подсудимый совершил нападение на двух работников конвоя и скрылся.

Как сообщили в пресс-службе МВД, на поиски беглеца были ориентированы все наряды полиции Киевщины, введена специальная полицейская операция.

Благодаря слаженным действиям полицейских злоумышленник задержан. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.