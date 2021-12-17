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Сегодня около 12:55 во время конвоирования на служебном автомобиле в Броварской горрайонный суд 31-летний подсудимый совершил нападение на двух работников конвоя и скрылся.

Как сообщили в пресс-службе МВД, на поиски беглеца были ориентированы все наряды полиции Киевщины, введена специальная полицейская операция.

Благодаря слаженным действиям полицейских злоумышленник задержан. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.
ForUm

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