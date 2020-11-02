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Вчера, 1 ноября, в Одессе из служебного автомобиля полицейских сбежал заключенный, сообщает пресс-служба областного главка.

«Главным управлением Национальной полиции в Одесской области разыскивается Кочетков Олег Николаевич, 1982 г.р., который 1 ноября в 21:13 совершил побег из служебного автомобиля в переулке семафорный. С целью установления места нахождения осужденного за кражу, соединенную с проникновением в помещение, в действие введен оперативный план «Сирена», – говорится в сообщении.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, темные жидкое короткие волосы.

Был одет в темно-синюю майку с бело-красной полосой на груди, черную куртку, темные брюки, при себе имел сумку с вещами.
ForUm

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