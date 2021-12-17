Народный депутат Ярослав Железняк намерен обжаловать в суде избрание народного депутата Александры Устиновой руководителем фракции «Голос».

«Вчера мы узнали, что некий адвокат из Днипра подал иск в Печерский районный суд касательно отмены положения о фракции партии «Голос». Оказывалось давление на судью, давил соответственно Андрей Ермак и вся «рать» Офиса президента для того, чтобы в нарушение сроков получить определение суда... Сразу же так получилось, что Александр Корниенко получил решение фракции, которое я не подписывал, об объявлении того, что якобы Александру Устинову и Юлию Клименко назначить главой и заместителем главы фракции... Мы этого не признаем: будем подавать в суд соответствующие уголовные дела, в том числе и на господина Корниенко...» - заявил Железняк журналистам в кулуарах парламента, передает Интерфакс-Украина.

В свою очередь глава партии «Голос» Кира Рудык отметила, что аппарат Рады не может пока предоставить их политсиле и фракции упомянутое определение суда, а само дело было зарегистрировано в Окружном административном суде Киева якобы полчаса назад.

«На данный момент никаких документов нам не предоставили и мы видим, что это решение исключительно политическое, а поэтому не имеет юридической силы», - добавила она

Как сообщалось, первый вице-спикер парламента Александр Корниенко на заседании 17 декабря объявил о том, что народный депутат Александра Устинова возглавила фракцию «Голос» в Верховной Раде, а ее заместителем избрана Юлия Клименко.

Ранее фракцию возглавлял Ярослав Железняк, а его заместителем был Роман Костенко.