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Народный депутат Александра Устинова возглавила фракцию «Голос» в Верховной Раде, сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

«Сообщаю об избрании народного депутата Украины Устиновой Александры Юрьевны на должность главы депутатской фракции политической фракции «Голос» в Верховной Раде», - сказал Корниенко на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Он также проинформировал, что заместителем главы фракции «Голос» избрана Юлия Клименко.

Ранее фракцию возглавлял Ярослав Железняк, а его заместителем был Роман Костенко.
ForUm

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