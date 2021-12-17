Народный депутат Александра Устинова возглавила фракцию «Голос» в Верховной Раде, сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.
«Сообщаю об избрании народного депутата Украины Устиновой Александры Юрьевны на должность главы депутатской фракции политической фракции «Голос» в Верховной Раде», - сказал Корниенко на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, передает Интерфакс-Украина.
Он также проинформировал, что заместителем главы фракции «Голос» избрана Юлия Клименко.
Ранее фракцию возглавлял Ярослав Железняк, а его заместителем был Роман Костенко.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время