ФСБ сообщает о задержании в Ростовской области сторонника неонацистской группы «М.К.У», готовившего нападение на журналиста, специализирующегося на украинской тематике.

Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в пятницу, задержанный - гражданин РФ 1979 года рождения. По данным правоохранительных органов, он по указанию главаря «М.К.У», гражданина Украины Егора Краснова готовил нападение на российского журналиста, передает Интерфакс.

В спецслужбе не уточнили личности задержанного и журналиста.

По адресу проживания задержанного изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, средства связи и личные записи с инструкциями по их сборке и применению, а также значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера.

«По результатам проверочных мероприятий и криминалистических исследований планируется принятие процессуального решения», - заявили в ФСБ.