также в разделеОбщество
Абитуриенты с ВОТ получат почти 6 тысяч стипендии для реинтеграционных курсов 5
ВР не отсрочила введение кассовых аппаратов для ФЛП, не обошлось без стычек 12
СБУ разоблачила хищение комплектующих к ЗРК на десятки миллионов 15
Директор компредприятия Донецкой ОГА купил изношенное оборудование по цене нового 12
«Ну, все, остались без хорошей музыки»: В Украину не пустили российского гитариста 28
«Авторитета» из списка СНБО выгнали из Украины 16
Крушение самолета МАУ: Ирану выдвинули ультиматум 22
В Налоговой отреагировали на 1,1 млрд «доначислений» «Синево» 18
Текст приговора о поставках продуктов армии РФ в «Л/ДНР» уже исчез с сайта суда 46
СМИ: СБУ предупредила Кабмин о возможной остановке ТЭС 51
В Украине запретили электронные сигареты в общественных местах 11
В Украине – 8899 новых случаев COVID-19 и 21650 выздоровлений 11
16 декабря. Картина дня 30
Арктический воздух ворвется в Украину 21 декабря 23
Суд вернул отстраненную учительницу на работу, она не собирается вакцинироваться 126
Греция усиливает правила выезда для туристов 12
Министр рассказал, когда людям начнут получать тысячу за вакцинацию 18
Украина закупит у Pfizer таблетки от COVID-19 17

ФСБ сообщает о задержании в Ростовской области сторонника неонацистской группы «М.К.У», готовившего нападение на журналиста, специализирующегося на украинской тематике.

Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в пятницу, задержанный - гражданин РФ 1979 года рождения. По данным правоохранительных органов, он по указанию главаря «М.К.У», гражданина Украины Егора Краснова готовил нападение на российского журналиста, передает Интерфакс.

В спецслужбе не уточнили личности задержанного и журналиста.

По адресу проживания задержанного изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, средства связи и личные записи с инструкциями по их сборке и применению, а также значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера.

«По результатам проверочных мероприятий и криминалистических исследований планируется принятие процессуального решения», - заявили в ФСБ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5508 грн.
15
Теги