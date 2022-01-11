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ФСБ сообщает о задержании последователя украинской радикальной группы «М.К.У.», готовившего теракты на объектах транспортной инфраструктуры и пропагандировавшего идеологию массовых убийств.

«В результате скоординированной работы задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Краснова (Егор Краснов - гражданин Украины, лидер «М.К.У, - ред.) пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество «М.К.У.» новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры», - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе отметили, что задержанный дает признательные показания, а его преступная деятельность подтверждается перепиской в телеграме с Красновым, а также осмотром изъятых у него предметов и документов, в том числе инструкций по изготовлению самодельных взрывных устройств.

ФСБ распространила видео с частью допроса задержанного. «Егор Краснов (лидер М.К.У) хотел провести серию крупных терактов (...) на территории России. Целью этих терактов было устрашение населения, чтобы «М.К.У.» все боялись», - сказал задержанный на видео ФСБ.

Он пояснил, что занимался в частности модерацией телеграмм-каналов движения. «Мы привлекали в том числе и несовершеннолетних», - сказал задержанный.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.1 (участие в экстремистском сообществе) и части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК России. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

В отношении Краснова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), добавили в ЦОС. Ранее Краснов был объявлен в РФ в международный розыск по делу об убийстве.

В ФСБ не раскрыли личность задержанного, а также другие подробности спецоперации.

«М.К.У.» также известное, как «Маньяки. Культ убийств» - радикальное сообщество неонацистского толка, созданное Красновым.
ForUm

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