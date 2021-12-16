16 декабря в 08:55 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о возгорании автобуса «ЗАЗ» в городе Ирпень на Новоирпинской трассе. На место вызова направлены спасатели 36-й Государственной пожарно-спасательной части, сообщает ГосЧС.

По прибытию спасателями было установлено, что произошло возгорание маршрутки по всей площади. На время возгорания в автобусе находились 20 пассажиров и водитель.

Пожар был локализован 09:12 и ликвидирован в 09:21.

На месте происшествия работали 2 единицы техники и 7 человек особого состава.

Погибших и травмированных нет.