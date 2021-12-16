также в разделеОбщество
Крымскотатарский орнамент «орьнек» включен в список культурного наследия ЮНЕСКО 9
Суд в России впервые признал наличие войск РФ на оккупированном Донбассе 40
В Киеве обезвредили ячейку ИГИЛ: среди участников – 5 граждан РФ 25
Италия запретила въезд даже вакцинированным туристам из Украины 16
Польша ужесточила правила въезда в страну из Украины 53
В Украине зафиксировали 9590 новых случаев COVID-19 14
15 декабря. Картина дня 26
Пассажиры Укрзализныци получат 10% кэшбека за покупку билетов в чат-боте 11
На официальном сайте Украины появился седьмой язык – иврит 26
В Харькове установят памятник Кернесу 18
Клиенты Ощадбанка могут оформить карту для получения тысячи за вакцинацию 30
75% россиян не исключают возможность войны с Украиной 28
СМИ: Семью Гогилашвили охраняют бойцы «Альфы» СБУ 31
В РФ возмутились переименованием Владимира-Волынского 49
За первые двое суток на тысячу за вакцинацию оформили полмиллиона заявок 20
С сегодняшнего дня пограничники могут осуществлять поверхностную проверку лиц, вещей и транспорта 29
Цимбалюк рассказал, за что его преследуют в России 38
С украинским COVID-сертификатом можно будет посетить более 80 стран 206

Примерно четыре тысячи человек протестуют в центре столицы против сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Митингующие расположились под Кабмином и Верховной Радой, заявляя, что под давлением МВФ власть принимает антисоциальные законы, уничтожающие рабочие места и малое предпринимательство, делающие невыносимой жизнь малоимущих и пенсионеров. Акцию назвали так: "Зеленский! Освободи страну от удавки Международного валютного фонда!". Протестующие хотят добиться "прекращения губительной практики выпрашивания кабальных кредитов МВФ".

Участники акции держат плакаты с требованиями к власти отказаться от кредитов этой организации. На них содержатся надписи "Душегубов - геть!", "За долги перед МВФ будут рассчитываться наши дети!", "МВФ - иди в *опу. В Голобородько" По мнению митингующих, условия, которые сопровождают кредиты МВФ, вредят национальной экономике и приводят к обнищанию населения. 

В частности, протестующие не согласны с продажей земли, приватизацией госбанков и таких госмонополий как "Энергоатом", "Укрпочта", "Укрзализниця", "Нафтогаз Украины", опасаясь, что это приведет к росту тарифов и цен.

Участники акции протеста требуют от президента Украины Владимира Зеленского "освободить страну от удавки Международного валютного фонда" и отказаться от сотрудничества с данной организацией.

Протестующие также показали перформанс, который символизировал то, как Международный валютный фонд и его партнеры "пьют кровь" украинского народа.

Фигуры, олицетворяющее директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву, премьера Дениса Шмыгаля, бизнесменов Джорджа Сороса и Томаша Фиалу разлили по стаканам красную жидкость за столом в форме карты Украины под возмущенные возгласы собравшихся.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги