Пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко неожиданно вошел в кадр прямого эфира телеканала «Рада» и создал конфликтную ситуацию, сообщает Украинская правда.

Порошенко зашел в студию, расположенную в помещении парламента. Там шел утренний прямой эфир и разговор с нардепом от «Слуги народа» главой комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниилом Гетманцевым.

Он подошел к ведущим и, стоя спиной к камере, заявил, что телеканал препятствует работе народных депутатов.

От приглашения сесть за стол и присоединиться к разговору Порошенко отказался. Затем политик развернулся лицом к камерам и уже заявил, что на обновление парламентского телеканала были незаконно потрачены средства налогоплательщиков.

Нардеп отказался от звукового оборудования, которое ему предложили журналисты, и в конце концов вышел из кадра.

В кулуарах Порошенко раздавал комментарии и объяснил свой поступок «чрезмерными эмоциями». Политик также возразил, что канал «Рада» обновляла та же команда, что запускала «Прямой».

Журналистка «Рады» отметила, что телеканал готов предоставить Порошенко слово и приглашает его в эфир в любое удобное для политика время. Лидер «ЕС» поблагодарил, но заявил, что сделает это, «когда редакционная политика телеканала будет соответствовать уставу и закону».

Напомним, 14 декабря парламентский телеканал «Рада» анонсировал обновление формата – с современной парламентской студией и дополнительной студией в Кабмине.