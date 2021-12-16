Парламентский телеканал «Рада» утверждает, что он не имеет отношения к распространенному накануне видеоролику с новыми ведущими.

«Телеканал Рада не имеет никакого отношения к видеоролику, распространяемому в соцсетях и анонимных телеграмм-каналах. Мы не несем ответственности за

его наполнение и содержание. Наши сотрудники не проводили и не согласовывали этот ролик. Это видео не будет выходить в эфире телеканала», - сообщается в Facebook канала.

«Парламентский телеканал «Рада» был, есть и будет являться площадкой для освещения позиций всех политических сил. Мы независимый государственный телеканал. Нас не финансирует ни власть, ни оппозиция. Мы работаем благодаря и в интересах граждан Украины», - заявили в коллективе.

Ранее появились видеоролики, в которых в качестве новых ведущих были представлены политтехнолог Владимир Петров, блогер Сергей Иванов и ряд бывших сотрудников украинских телеканалов.

По данным УП, к переформатированию телеканала «Рада» привлекли скандально известного политтехнолога Владимира Петрова, являющегося организатором секс-скандала о якобы домогательстве со стороны полицейского Александра Варченко, жена которого на тот момент работала первой заместительницей главы Государственного бюро расследований.