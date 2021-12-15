Во время ежегодного отчета о работе городских властей мэр Киева Виталий Кличко вспомнил яркие моменты своего личного 2021 года и показал их в видео.

«Каким лично для меня был 2021 год? Скорбить и расслабляться не приходилось. Обыски. Политические нападки. Борьба с пандемией. Много вызовов для города. Но были и приятные моменты. – Мы открывали новые объекты, общались с киевлянами. Болели за сборную Украины на Евро, за Александра Усика, который собрал 4 чемпионских пояса. И радовались их победам. Потому что это были победы Украины», – сказал Кличко.

Он также упомянул о своих личных достижениях в уходящем году.

«Это был год моего 50-летия. К этой дате я покорил вершину Казбека высотой 5 тысяч метров, проехал 50 км на велосипеде и 50 раз подтянулся! Также прыгнул с парашютом в 5 тысяч метров и увлекся скайдайвингом. Есть уже более 150 прыжков с парашютом, и собираюсь получить лицензию мастера скайдайвинга. Ну и в этом году я спел еще дуэтом, если так можно сказать. – Записал свою партию в песню украинской группы «Карта мира», – рассказал Кличко.