Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента в четверг, 16 декабря, для рассмотрения законопроекта относительно погашения долгов шахтерам.
Как сообщается на сайте парламента, заседание созвано в связи с требованием 156 народных депутатов.
«Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва 16 декабря 2021 сразу после завершения очередного пленарного заседания, на котором рассмотреть проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» (по погашению задолженности и выплате текущей заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий) (регистр. № 5891-1)», - говорится в распоряжении.
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