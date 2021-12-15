В среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2022 года для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола-2021 на 8,1% и составит 1844,74 грн, сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко.

По его словам, для оценки было взято новогоднее меню из блюд, традиционных для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.д.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, салат «Оливье» (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 198,54 грн. Это на 24,6% больше, чем при праздновании Нового 2021 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда является колбаса – 100 грн за 0,5 кг (рост цен до 43 % в зависимости от производителя), 0,5 кг зеленого горошка – 35,00 грн (на 8 %), 6 яиц – 19,80 грн ( на 37 %, 200 г соленых огурцов – 17,22 грн (на 4 %) и 180 г майонеза – 13,50 грн (на 8 % в зависимости от марки). Еще в 13,02 грн обойдутся 2 морковки (380 г), 5 картофелин (840 г) и 2 луковицы (230 г). Если к концу 2021 года по сравнению с прошлым годом цена на морковь и картофель уменьшилась на 5,6% и 10% соответственно, то на лук выросла на 39%.

На 10-26% выросли расходы на мясные продукты, отметил Лупенко. Полкило нарезки из сырокопченой колбасы «Салями» будет стоить 98,50 грн (+10,1 % против цен 2020 года), подчеревины копченой – 110 грн (+10 %), биток из свинины свежий – 115 грн (+4,5 %) . Мясо птицы (тушки) к концу 2021 года остается самым дешевым среди видов мяса, тогда как куриное филе почти сравнялось с ценой свинины. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 120 грн. В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 443,50 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) – 75 грн и пачка масла сливочного (200 г) – 50 грн. Молочные продукты в текущем году подорожали на 14-30%.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 185,38 грн. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 17,38 грн, грибы (1 кг) – 55 грн, перец сладкий (0,5 кг) – 52,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) – 22,50 грн, помидоры свежие (1 кг) – 38,00 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 105,80 грн. За 2 кг мандаринов заплатим 70 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 26 грн, 1 лимон (200 г) – 9,80 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) обойдется в 24,95 грн. Шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского «Артемовское» (0,75л) обойдется в 109 грн. В полтора раза больше – 180 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка «Шабо» 5-летней выдержки.

Безалкогольные напитки будут стоить 81 грн. За 2 л сока «Садочок» придется заплатить 40 грн, за воду «Моршинская» (1,5 л) – 13 грн, за сладкую воду «Живчик» (2 л) – 28 грн.

Семьям, которые могут покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 480 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 260 грн, а 200 г красной рыбы – в 220 грн. Следовательно, стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2324,74 грн, отметил ученый.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 2123,59 грн, что на 10,8% больше стоимости новогоднего стола 2021 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2673,59 грн, подытожил Лупенко.