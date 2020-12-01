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После 10 декабря в Украине откроются елочные базары при государственных лесохозяйственных предприятиях, сообщили ForUm’у в Гослесагентстве.

Лесоводы планируют реализовать в Украине в 2020 году более 500 тыс. елок в ассортименте.

Популярностью среди украинцев пользуются: сосна обыкновенная, сосна Палласа (крымская), ель европейская, ель белая (пихта). Средняя цена на елки в этом году – 75 грн.

Деревца для главного праздника года выращивают на специальных плантациях или срезают при расчистке просек, полос отвода линий электропередачи.

Подробнее по ценам в инфографике:
ForUm

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3136 грн.
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