После 10 декабря в Украине откроются елочные базары при государственных лесохозяйственных предприятиях, сообщили ForUm’у в Гослесагентстве.
Лесоводы планируют реализовать в Украине в 2020 году более 500 тыс. елок в ассортименте.
Популярностью среди украинцев пользуются: сосна обыкновенная, сосна Палласа (крымская), ель европейская, ель белая (пихта). Средняя цена на елки в этом году – 75 грн.
Деревца для главного праздника года выращивают на специальных плантациях или срезают при расчистке просек, полос отвода линий электропередачи.
Подробнее по ценам в инфографике:
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