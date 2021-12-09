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Наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются путешествия по железной дороге в западном направлении. В такие города как Львов, Ужгород, Черновцы продано наибольшее количество билетов на поезда обновленного графика перевозок, который вступает в силу с 12 декабря 2021 года. Также стабильно высок спрос на путешествия в Ковель, Одессу, Харьков и Днипро, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

Больше всего билетов на период с 24.12.2021 по 10.01.2022 приобретено на следующие пассажирские поезда:

  •     №041П Днипро – Трускавец
  •     №046Д Лисичанск – Ужгород
  •     №007К Киев – Черновцы
  •     №136Ш Одесса – Черновцы
  •     №081К Киев – Ужгород

Кроме того, АО «Укрзализныця» фиксирует повышенный спрос на рейсы в Ивано-Франковск и Черновцы из Киева 16.12.2021, поэтому назначен дополнительный поезд №249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы, который будет отправляться из Киева 16 и 18 декабря и будет возвращаться из Черновцов 17 и 19 декабря.

Сейчас в компании работают над назначением дополнительных поездов по следующим направлениям:

1. Киев – Ивано-Франковск, Черновцы;

2. Киев – Ужгород;

3. Харьков – Львов;

4. Одесса – Ужгород;

5. Одесса – Харьков;

6. Запорожье, Днипро – Ивано-Франковск;

7. Киев – Ковель.

Из обещанных дополнительных маршрутов уже назначен «Лыжный экспресс» №745/746 Киев – Славское на 24, 26, 30 декабря 2021 года и 02, 06, 08 января 2022 года, а также продлен маршрут поезда №779/780 Сумы – Киев в Винницу на 24, 27, 30, 31 декабря 2021 и 03, 06, 10 января 2022 года.
ForUm

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