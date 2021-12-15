Кабмин продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Чтобы максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года, то есть на протяжении первого квартала по меньшей мере. Это означает, что все правила для публичных мест с COVID-сертификатами, касающиеся ношения масок по дистанции остаются в силе», - сказал он на заседании правительства.

Адаптивный карантин действует в Украине с мая 2020 года.